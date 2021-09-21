Star.com.tr 21 Eylül 2021 Salı 10:17 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 10:17

Milli futbolcu Merih Demiral İtalya Serie A'nın dördüncü haftasında Salernitana-Atalanta maçında ilk 11'de sahaya çıktı. İlk yarının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadelede darbe alan Merih Demiral'in kaşı açıldı ve kanlar içerisinde kaldı. Hakeme aldığı darbe sonrasında itiraz eden milli savunmacı sarı kart görürken maça devam edemedi ve oyundan çıktı. İtalya'da Merih'in girdiği ikili mücadele ve gördüğü sarı kart gündem oldu.

"MERİH DEMİRAL'İN BİR SAVAŞÇI OLDUĞUNA KESİNLİKLE ŞÜPHE YOK"



İtalyan basını Merih Demiral'in rakibiyle girdiği mücadele sonrasında hakeme yaptığı itiraz sonrasında gördüğü sarı kartı şaşkınlıkla karşıladı. "Merih Demiral'in bir savaşçı olduğuna kesinlikle şüphe yok" başlığı atan La Gazzetta dello Sport, Merih için kariyerinde gördüğü en doğru sarı kart yorumunda bulundu.

"MERİH DEMİRAL TÜM DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTEDİ"



Maç sonrasında sosyal medya hesabından fotoğrafını çekerek paylaşımda bulunan Merih için La Gazzetta dello Sport bir diğer haberinde, "Merih Demiral tüm dünyanın bilmesini istedi" başlığını attı. Merih paylaşımında, 'Maçtan sonra sarı kart gördü" paylaşımını yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN MERİH'E GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI



Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Salernitana-Atalanta maçında aldığı darbe sonrasında kaşı açılan Merih Demiral ile buluştu. İki milli futbolcu birlikte fotoğraf çekildi. Hakan sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak "Geçmiş olsun kardeşim" notu düştü.