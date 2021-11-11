11 Kasım 2021 Perşembe 20:12 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 20:13

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminde Rizespor ile sözleşmesini feshederek olaylı bir şekilde sarı-kırmızılılara imza atan Oğulcan Çağlayan'ı gözden çıkardı. Terim'in gitmesine sıcak baktığı Oğulcan Çağlayan'a Gaziantep FK'dan teklif olduğu ve tecrübeli teknik direktörün teklifin kabul edilmesini istediği iddia edildi.

GALATASARAY VE ÇAYKUR RİZESPOR, KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Oğulcan Çağlayan, 2019-2020 sezonunun sonuna 6 hafta kala kendisinden habersiz bir şekilde sözleşmesini uzatan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş ve yaz aylarında Galatasaray'a imza atmıştı. Çaykur Rizespor'un şikayeti sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a 6 maçtan men cezası ve eski kulübü Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro artı 500 bin TL para ödemesine hükmetmişti.

Galatasaray, yeni sezonda oyuncularına lisans müracaatı yapmış ancak Oğulcan Çağlayan'ın para cezası ödenmediği ve anlaşmazlığın çözülmediği gerekçesiyle TFF'den lisans izni çıkmamıştı. Genç futbolcu bu nedenle sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki maçlarında forma giyememişti.

Galatasaray Kulübü'nün yasal süreci sürdürerek, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Oğulcan Çağlayan'a verilen 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 lirayı Çaykur Rizespor'a ödemesiyle TFF, sezonun geride kalan bölümünde forma giyemeyen sarı-kırmızılı futbolcunun lisansını çıkardı.

TERİM, OĞULCAN ÇAĞLAYAN'I GÖZDEN ÇIKARDI

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında gerginliğe neden olan Oğulcan Çağlayan'ı teknik direktör Fatih Terim en son Rizespor maçında 6 dakika oynattı. Genç oyuncu bir daha forma şansı bulamadı. Fatih Terim'in Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor maçının kadrosuna aldığı Oğulcan Çağlayan, sonraki maçlarda 21 kişilik maç kadrosunda bile giremedi.

GAZİANTEP FK, OĞULCAN ÇAĞLAYAN'I İSTEDİ

Fotomaç'ın haberine göre, Fatih Terim'in Oğulcan'ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve Gaziantep FK'nın teklifinin kabul edilmesini istediği belirtildi.

BU SEZON SADECE 72 DAKİKA SÜRE BULDU

Terim'in gözünden düşen Oğulcan için Rizespor'a 1.15 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 25 yaşındaki Oğulcan Çağlayan, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile sadece 3 maçta 72 dakika süre aldı.