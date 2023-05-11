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Spor

Olcay Çakır Turgut, Fenerbahçe Alagöz Holding'den ayrıldı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 19:01 - Güncelleme:
Olcay Çakır Turgut, Fenerbahçe Alagöz Holding'den ayrıldı
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, kariyerine Avrupa'da devam edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucunun sarı-lacivertli ekiple birçok şampiyonluk yaşadığı belirtilerek, "Disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu sezon Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları yaşayan Olcay Çakır Turgut'a katkıları dolayısıyla teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • Olcay Çakır Turgut
  • transfer

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