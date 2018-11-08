Olcay Şahan Bursaspor'a gitmek istiyor
Trabzonspor'da istediği ortamı bulamayan Olcay Şahan, eski hocası Samet Aybaba'ya haber gönderdi.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Olcay Şahan için sürpriz transfer iddiası. Fotomaç'ta yer alan habere göre; yıldız futbolcunun Bursaspor Teknik Direktör Samet Aybaba ile görüşerek "Beni alın" dediği ileri sürüldü.
Kanatlarda sıkıntı yaşayan Aybaba, Olcay'ı sezon başında da istemişti. Yeşil-beyazlı ekibin, 31 yaşındaki Olcay için devre arasında Trabzonspor ile yeniden masaya oturacağı ifade edildi. Olcay Şahan, bu sezon Trabzonspor formasıyla 517 dakika forma giyerken 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Beşiktaş'ın 'Feda' sezonunda ikilinin yolu kesismiş, Olcay Şahan, teknik direktör Aybaba'nın vazgeçemediği isim olmuştu. Hatta tecrübeli hoca o dönem, Messi'yi takımında görmek isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine ''Messi, benim takımımda olsa kesin Olcay'la çekişir. Takımımda olsun isterim ama ben yine de Olcay'ı seçerdim'' diye espri yapmıştı.
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