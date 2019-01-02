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Olcay Şahan Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Trabzonspor'un gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı Olcay Şahan, Fenerbahçe, Bursaspor, Göztepe ve Kayserispor ile transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Ersun Yanal'dan dolayı sarı lacivertlilere sıcak baktığı aktarılırken Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da oyuncunun transferi için temaslarda bulunuyor.

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Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan, Süper Lig'in 4 kulübüyle temas halinde. Tecrübeli oyuncuyla en ciddi ilgilenen kulüpler ise Fenerbahçe ile Bursaspor.

Göztepe ise Yasin Öztekin'in olası ayrılığı sebebiyle Olcay Şahan'ı gündemine aldı. Kayserispor'da ise Hikmet Karaman, transfer yasağının kalkması halinde ilk olarak Olcay Şahan için mesai verilmesini istedi.

Trabzonspor yönetiminin kamp kadrosuna dahil etmediği oyuncunun eski hocası Ersun Yanal'la çalışmaya sıcak baktığı, bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise Bursaspor'un teklifini değerlendireceği belirtildi.

(Yeni şafak)

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