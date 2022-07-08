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Spor

Olcay Şahan futbola sürpriz bir transferle döndü

AFJET Afyonspor, futbola dönme kararı alan Olcay Şahan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

DHA8 Temmuz 2022 Cuma 16:06 - Güncelleme:
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, kanat oyuncusu Olcay Şahan ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon futbola ara veren Şahan, AFJET Afyonspor'un teklifi ile futbola dönme kararı aldı. AFJET Afyonspor'dan Olcay Şahan transferi ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Olcay Şahan, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının alt yapısında yetişti. Olcay Şahan profesyonel kariyerine adım attığı Duisburg ve Kaiserslautern takımlarındaki yükselen performansının ardından Türkiye serüvenine başladı. Beşiktaş, Trabzonspor ve milli takımda forma giyen Şahan, gelecek sezon AFJET Afyonspor formasını giyecek.

  • Olcay Şahan
  • Afyonspor
  • 2 Lig

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