Olcay Şahan 'Gerekirse 6 numara oynarım' dedi kalmaya karar verdi
Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın durumu merakla bekleniyor. Tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, Trabzonspor'dan ayrılmak istemediğini belirterek, 'Gerekirse 6 numara oynarım. Almanya'da böyle yetiştim' dedi.
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Bordo-Mavililer'den ayrılmak istemiyor.
Bordo-mavili Yönetim, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin fesih etmek için menajeriyle bir araya geldi ama anlaşma sağlanamadı.
Trabzonspor'dan 1.4 milyon Euro alacağı olan Ocay Şahan'ın TFF'ye şikayette bulunmadığı öğrenildi.
Olcay Şahan'ın, "Onazi'nin yokluğunda gerekirse 6 numara oynarım... Almanya'da böyle yetiştim" dediği ve teknik heyetle görüşme talep ettiği gelen bilgiler arasında..
(Takvim)
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