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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinin ardından konuştu. İşte açıklamalar...

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 23:21 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinin ardından konuştu. İşte açıklamalar...

"10 KİŞİYE KARŞI SEVMİYORUM"

SORU: "Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını kazandı. Bu maçta farklı bir taktikle oynadı. Bu taktikte neleri doğru yaptı Beşiktaş?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Aslında ilk gole bakabiliriz ilk golde. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa. Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. ilk 30 dakika çok iyi oynadık. 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. Bundan önceki iki maçta da 10 kişiye karşı oynamıştık. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla. Taraftarımız da gurur duymalı. Harika bir galibiyet."

"AİLELERİ İÇİN, TARAFTAR İÇİN..."

Ole Gunnar Solskjaer: "Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Torreira'yı tebrik ediyorum, imkansız bir goldü. Orada daha agresif olabilirdik ama imkansız bir gol dediğim gibi. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu."

"GEDSON'UN GOLÜ RAHATLATTI"

Ole Gunnar Solskjaer: "Bazen iyi pozisyonlar bulmak için duran toplar önemli oluyor. Zeki oyuncularımız var. Fırsatlar yaratmamız gerekiyor. Oraya ekstra bir oyuncu soktuk. Gedson'un golüyle çok büyük bir rahatlama yaşadık. Bu akşamın keyfini çıkartsın herkes."

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