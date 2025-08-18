İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9053
  • EURO
    48,0029
  • ALTIN
    4383.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ole Gunnar Solskjaer: Çok tutkulu bir şekilde oynadık
Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Çok tutkulu bir şekilde oynadık

Süper Lig'de Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Ağustos 2025 Pazartesi 01:15 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Çok tutkulu bir şekilde oynadık
ABONE OL

Süper Lig'de Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Takımı bugün çok beğendim. Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık ve çok iyi bir savaşma ruhu gösterdik. Çok fazla şans bulduk. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık ve son dakikalarda Rafa ile galibiyete ulaştık. Ligin ilk haftasında 1 puan ile 3 puan arasında çok büyük fark var" dedi.

Tecrübeli antrenör, "Çok tutkulu bir şekilde oynadık. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik, Beşiktaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için savaşarak oynadı" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.