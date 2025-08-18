Ole Gunnar Solskjaer: Çok tutkulu bir şekilde oynadık

Süper Lig'de Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Takımı bugün çok beğendim. Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık ve çok iyi bir savaşma ruhu gösterdik. Çok fazla şans bulduk. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık ve son dakikalarda Rafa ile galibiyete ulaştık. Ligin ilk haftasında 1 puan ile 3 puan arasında çok büyük fark var" dedi.

Tecrübeli antrenör, "Çok tutkulu bir şekilde oynadık. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik, Beşiktaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için savaşarak oynadı" ifadelerini kullandı.