Ole Gunnar Solskjaer: Duygusal bir kırılma yaşadık

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Solskjaer, "Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk, skoru 2-0'a getirebilirdik. Rafa Silva'nın golü çok küçük bir ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İlk yarıdaki hücum aksiyonlarımız çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Ancak ikinci yarıya aynı performansla başlayamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Golden sonra duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Zor bir dönemden geçiyoruz, bu da etkili olmuş olabilir. Kontrolü kaybettik ve bunu düzeltmemiz gerekiyor. Semih'in girdiği pozisyonlar vardı, golü bulabilirdi ama olmadı." dedi.

İkinci yarıdaki değişikliklerin nedenini de açıklayan Solskjaer, "Kontrolü kaybettiğimiz için değişiklik yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. Bu nedenle 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncuyla oyunu dengelemeye çalıştık. Ortalardan gol bulmayı hedefledik ancak ikinci yarıda oyuna tam anlamıyla giremedik. Semih'i oyuna aldık, golü atmaya çok yakındı" şeklinde konuştu.

"İSMAİL'E GOL ATMASA DAHA MUTLU OLURDUM"

Maçın ardından Beşiktaş'ın eski futbolcusu İsmail Köybaşı ile yaptığı kısa sohbeti sorulan Solskjaer, "İsmail Köybaşı, Beşiktaş tarihinin önemli isimlerinden biri. İyi bir insan. Maç sonrası kendisiyle biraz sohbet ettik. Bize karşı gol atmamış olsa daha mutlu olurdum ama iyi bir karakter. Birbirimize şans diledik," ifadelerini kullandı.