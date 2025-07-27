Beşiktaş dönemine 22 Ocak 2025'te 4-1'lik Athletic Bilbao zaferi ile görkemli bir şekilde başlayan Ole Gunnar Solskjaer, 23. resmi müsabakasında Shakhtar Donetsk'e kaybederek eleştirilerin odağı oldu. Norveçli çalıştırıcının daha önce görev yaptığı Manchester United, Molde ve Cardiff'teki ilk 23 karşılaşmasını inceleyerek Siyah-Beyazlılar'la karşılaştırdık. Kırmızı Şeytanlar'da 8 maçlık galibiyet serisi ile göreve başlayan Ole, 16 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Maç başına 2.17 puan ortalaması tutturdu. İlk 11 müsabakasında da hiç kaybetmedi. Sadece 1 kez 2 maç üst üste yenildi.

MANU VE MOLDE'NİN GERİSİNDE

3 kupa kazandığı Molde'de ise ilk 3 maçını kazanamadı. Toplamda 15 galibiyet, 6 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. 5 ve 4 maçlık iki ayrı galibiyet serisi tutturdu. Üst üste 2 kez 1 defa kaybetti. Cardiff'te ise hiç kazanma serisi olmadı. 3 maç üst üste kaybetti. 6 galibiyet, 14 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. 24 gol attı, 46 kez kalesinde gol gördü. Kara Kartal'da Athletic Bilbao, Galatasaray ve Fenerbahçe zaferleriyle kredi kazanan Ole, puan ortalamasında M.United (2.17) ve Molde'ye (2.04) yaklaşamadı. Norveçli'nin Beşiktaş'ı maç başına 1.82 gol ortalamasıyla Molde (2.04) ve M.United'ın (1.95) gerisinde kaldı.