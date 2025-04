Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"OLE'YE KARŞI JOSE MAÇI DEĞİL"

"Bu maç, derbi maçı. Ole'ye karşı Jose olmayacak. Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş olacak. Oyuncular sonuca karar verecek. Mourinho'ya çok büyük saygım var. Çok başarılı bir teknik direktör. Onun kadar başarılı çok teknik direktör yok. Kariyeri başarılarla dolu. Derbi için sabırsızlanıyorum."

"BAZI OYUNCULARA FIRSAT TANIYOR"

"Gabi ve Emirhan idmana çıkmayacak. Felix ilk defa idmanlara çıkıyor. Hazır olmayacaktır. Paulista ve Emirhan umarım hazır olur ama emin değilim. Bu tip durumlarla başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması, diğer oyunculara fırsat tanıyor."

"KEŞKE FUTBOLCU OLSAYDIM"

"Her maç aslında bir fırsattır yukarı çıkmak için. Her maçı kazanma şansı var, her takım herkesi yenebilir. Biz de herkesi yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen futbolcu olmak istiyorum yeniden, bu tip büyük maçlarda futbolcu olmak çok güzel. Hoca yerine futbolcu olsam daha iyi olurdu. Bu tip büyük maçlarda tecrübem var. Bu tarz derbi maçları futbolun en iyi günleridir. Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyet için yeterli futbol oynarız."

"ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN YARIŞIYORUZ"

"Hedefimiz olan üçüncülük için çalışıyoruz. 5 maç kaldı, biri de Fenerbahçe maçı. Atmosfer çok iyi. Kendileri savaşacaklar. Bunu biliyorum. Büyük maç dediğim gibi. Bu tür maçların havası çok iyi olur her zaman. Umuyorum ve biliyorum ki her oyuncumuz yüzde 100'üne en yakın şekilde savaşacak."

"KADRO KARARINI HAFTA SONU VERECEĞİZ"

"Hazırlanıyoruz bu maça ve son 5 maça. Her maç farklıdır, hikayesi farklıdır, her maçta farklı sistem uygulanabilir. Hafta sonuna bakacağız. Kadro kararımızı hafta sonu vereceğiz. Sakat oyuncular var, kim fitse ve hazırsa ona göre karar vereceğiz."

"ÇOK KOŞACAĞIZ"

"Fenerbahçe, aslında geçiş oyununda ve belki de en fazla gol atan takım. O konuda iyiler. İyi savunma yapmak zorundayız ki iyi geçiş hücumları yapmalıyız. Çok iyi orta yapan oyuncuları var. Ortaları kesmek avantaj olur. Çok koşacağız. Enerjisi bitene kadar herkesin çok koşacağı bir maç olur."

"MANU DÖNEMİNDEN HANGİ OYUNCUYU İSTERDİNİZ?"

"Manchester United döneminden hangi oyuncunun bu derbide oynamasını isterdiniz?"

Ole Gunnar Solskjaer: "(Gülerek) Roy Keane!"