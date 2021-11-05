Ole Gunnar Solskjaer: Gönderileceğime dair dedikodular var

5 Kasım 2021 Cuma 18:43 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 18:43

Manchester United'da görevden alınacağı öne sürülen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"DEDİKODULAR 3 YILDIR VAR"

Solskjaer, "Ben Manchester United'ın kapısından girdiğimden bu yana bu gönderileceğime dair dedikodular var, yani 3 yıldır. Eğer Manchester United'da teknik direktörseniz, işlerin kolay olmayacağını bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'deki oynayacakları Manchester City maçına da değinen Norveçli hoca, "Tabii ki çok özel bir mücadele, sonuçta bu bir derbi" dedi.