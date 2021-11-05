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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Gönderileceğime dair dedikodular var

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, gönderileceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

5 Kasım 2021 Cuma 18:43 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 18:43
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Manchester United'da görevden alınacağı öne sürülen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"DEDİKODULAR 3 YILDIR VAR"

Solskjaer, "Ben Manchester United'ın kapısından girdiğimden bu yana bu gönderileceğime dair dedikodular var, yani 3 yıldır. Eğer Manchester United'da teknik direktörseniz, işlerin kolay olmayacağını bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'deki oynayacakları Manchester City maçına da değinen Norveçli hoca, "Tabii ki çok özel bir mücadele, sonuçta bu bir derbi" dedi.

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