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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Siyah-Beyazlılar'a beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Solskjaer, "İlk yarıdaki oyunumuz yeterli değildi ama ikinci yarıya değişiklikle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk yarıdaki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

"SALİH ÇOK OYNAMADIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Açıklamalarına devam eden Norveçli hoca, "10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik. Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli." ifadelerini kullandı.

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