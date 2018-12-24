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Ole Gunnar Solskjaer, Josh King'i transfer edecek

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, devre arası transfer döneminde Josh King'in alınmasını istedi.

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Manchester United'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, transfer döneminde hücum bölgesi için Josh King'i takımda görmek istiyor.

Hücum bölgesinde alternatif sayısını arttırmak isteyen genç menajer, devre arası transfer döneminde Bournemouth forması giyen Josh King'i istedi. Kırmızı Şeytanlar, King'in transferi için Bournemouth'a 30 milyon euroluk bir teklif yapacak.

Ada basınında da yer bulan haberde, King'in de eski takımı Manchester United'dan gelecek teklife sıcak bakacağı belirtildi.

26 yaşınkida Norveçli Joshua King bu sezon Bournemouth formasıyla 15 maçta 5 ogle imza attı.

(SPORX)

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