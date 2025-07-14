Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, TRT Spor'da açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları:

"Çok iyi çalışıyoruz, iyi bir yerde kamp yapıyoruz. Shakhtar maçında hazır olmak için çok ciddi çalışıyoruz. Heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz. Sezonun başlamasını bekliyoruz."

"Başkanla beraber geldik. Takım 6-7. sıradaydı. Beşiktaş'a yakışır bir durumda değildi. 4. bitirdik, takımı toparlamak ve istikrarlı bir hale getirmek için çalıştık. Başkanın da amacı istikrardı. Bu sene umudumuz ve inancımız var. İyi başladık, iyi gidiyoruz. Sezon ortasında bir teknik adamın başlaması kolay değildir, zordur. Zor durumda geldik ama durumu pozitife çevirdik. Herkes olumlu bir havada. Oyunculara baktığımda gözlerinde ateşi görebiliyorum. Pozitif durumdayız."

"Bu sene umudumuz ve inancımız var. Oyunculara baktığımda gözlerinde ateşi görebiliyorum."

"BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTEDİM"

"Beşiktaş ile görüştüğümde kabul ettim ama olmadı, Fernando Santos geldi. Sonra yine görüştük ama Giovanni van Bronckhorst geldi. Sonra başkan ile vizyonumuz uyuştu ve hemen anlaştık. Diğer iki teklifte de benzeri oldu.

Beşiktaş'a hep hislerim vardı, 'Keşke olsaydı' demiştim. Manchester United da benzer kulüp. Beşiktaş da Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden ilk takım. Bu yüzden hep bana benzer kulüpler olarak geldi. Beşiktaş'ın tarihindeki başarıların parçası olmak için kabul ettim.

Kariyerimde diğer takımlardan teklif aldığımda ve olmadığında üzülmezdim. Beşiktaş'tan iki kez teklif aldıktan sonra hep takip ettim, 'Olsaydı nasıl olurdu?' diye düşündüm. Sonda Beşiktaş'ta benim sıram geldi."

Geçen yıla baktığımızda ligin savunma anlamında en iyi ikinci takımıyız. Bizim sorunumuz gol atmaktı. Birinci golü atıp maçı koparmak anlamında iyi değiliz. Çok ağır başladığımız maçlar oldu, bunun birçok sebebi olabilir. Beşiktaş'ın her maça tutkulu, enerjili ve yüksek tempoda başlaması lazım. İlk 15 dakika çok önemli. Adım adım gitmelisiniz, bir anda her şey değişmez. Sezon öncesi adım adım gidiyoruz. Daha düşük savunma yapan takımlara karşı oyunu açamadık, bu yüzden bu maçları kazanamadık.