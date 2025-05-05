Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United'ı bu halde izlemek çok zor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, eski kulübü Manchester United'ın durumuyla ilgili BBC Sport'a konuştu.

Manchester United'ın eski teknik patronu Solskjaer, Premier Lig tablosuna bakıp United'ı sıralamada bu kadar aşağıda görmenin "asla kolay olmadığını" itiraf etti.

"UNITED'I BÖYLE İZLEMEK KOLAY DEĞİL"

Brentford yenilgisi öncesinde BBC Sport'a konuşan Solskjaer, "Manchester United benim ailem ve her zaman benim bir parçam olacak. Böyle kulüplerde çalışabildiğimiz için ayrıcalıklıyız, kesinlikle yüzde 100 ayrıcalıklıyız. Ancak, benim için Manchester United'ı bu halde izlemek zor çünkü mücadele eden sizin aileniz. Hafta sonları tabloya baktığınızda asla kolay olmuyor." dedi.

"MAGUIRE BİR SAVAŞÇI VE LİDER"

Harry Maguire ve Bruno Fernandes hakkında konuşan Solskjaer, "Benim için Harry her zaman bir lider ve savaşçı olmuştur. Onunla sözleşme imzaladığımda ve kapıdan içeri girdiğinde bizim için kaptan olacağından hiç şüphem yoktu. Bruno da çok iyi bir kaptan ve ikisi de çok iyi insanlar." ifadelerini kullandı.

"O ÜÇLÜYLE HALA GÖRÜŞÜYORUM"

Solskjaer, "Maguire, Bruno Fernandes ve Victor Lindelöf, 2021'de ayrıldığımdan bu yana kulüpten haber aldığım kişiler. Onlar için en iyisini diliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.