Ole Gunnar Solskjaer: Odak noktamız bugün kendimiz

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmak istediklerini söyleyen Solskjaer, "Aslında son iki maç, sezonun bir göstergesi oldu, sezonun yansıması oldu. Bugün oyuncularımızın bunu değiştirmelerini isteyeceğiz. Topa sahip olan, şanslar yaratan ve agresif defans yapan bir takım görmek istiyoruz sahada." dedi.

Sezonu üçüncü bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Norveçli hoca, "Çıkıp gururumuz için en iyisini yapmak için oynayacağız. Taraftarımız ve kulübümüz için oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Üçüncü olmamız için Kayserispor'un da puan alması gerekiyor. Odak noktamız bugün kendimiz, kendimize bakacağız. Karar verici sonuçlar olacak bugün ama yapmamız gerekeni yapıp maçı kazanmak istiyoruz ve Kayserispor'un, Samsunspor'dan puan almasını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.