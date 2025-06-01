İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2025 Pazar / 5 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ole Gunnar Solskjaer: Odak noktamız bugün kendimiz
Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Odak noktamız bugün kendimiz

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 18:33 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Odak noktamız bugün kendimiz
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmak istediklerini söyleyen Solskjaer, "Aslında son iki maç, sezonun bir göstergesi oldu, sezonun yansıması oldu. Bugün oyuncularımızın bunu değiştirmelerini isteyeceğiz. Topa sahip olan, şanslar yaratan ve agresif defans yapan bir takım görmek istiyoruz sahada." dedi.

Sezonu üçüncü bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Norveçli hoca, "Çıkıp gururumuz için en iyisini yapmak için oynayacağız. Taraftarımız ve kulübümüz için oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Üçüncü olmamız için Kayserispor'un da puan alması gerekiyor. Odak noktamız bugün kendimiz, kendimize bakacağız. Karar verici sonuçlar olacak bugün ama yapmamız gerekeni yapıp maçı kazanmak istiyoruz ve Kayserispor'un, Samsunspor'dan puan almasını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.