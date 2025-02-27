Şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, Norveçli hocası Ole Gunnar Solskjaer'le çıkış yakaladı. Sezon içerisinde hem yönetim hem de hoca değişikliği yaşayan Siyah-Beyazlılar, Ole'nin gelişiyle kazanma alışkanlığını oluşturdu. Norveç basını, tecrübeli çalıştırıcının Kara Kartal'daki başlangıcını övgüyle haberleştirdi. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deviren Ole için "Rüya gibi bir başlangıç yaptı" ifadeleri kullanıldı. Nettavisen adlı haber sitesi, "Beşiktaş bu galibiyetle birlikte üst üste 5. kez kazandı.

HEYECAN VERİCİ

30 Ocak 2025 tarihinde Twente'ye karşı alınan yenilginin ardından hiç kaybetmediler" değerlendirmesini yaptı. İngiliz haber sitesi Unitedinfocus ise "Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinden önce Beşiktaş, Süper Lig'de altıncı sırada bulunuyordu. Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 yenerek dördüncü sıraya yükseldi. Solskjaer, Türkiye'de ilk 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak etkileyici bir performansa imza attı. Manchester United'ın eski teknik direktörü, Türk kulübünü dönüştürmek için çalışıyor. Heyecan verici bir kadroya sahip" ifadelerini kullandı.