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  • Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması! ''Henüz kararımı vermedim''
Spor

Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması! ''Henüz kararımı vermedim''

Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından kolları sıvayan Beşiktaş Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer 'e 1.5 yıllık teklifte bulunmuştu. Deneyimli çalıştırıcı konu ile ilgili açıklamada 'Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim' dedi.

NTV Spor23 Aralık 2023 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması! ''Henüz kararımı vermedim''
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Rıza Çalımbay ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer teklifte bulundu.

Norveçli teknik direktör konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada; Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak, yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim. dedi.

BEŞİKTAŞ'IN YAPTTIĞI TEKLİF

Norveçli hocanın menajeri İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüştü. Beşiktaş, Solskjaer'e 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

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