Rıza Çalımbay ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer teklifte bulundu.

Norveçli teknik direktör konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada; Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak, yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim. dedi.

BEŞİKTAŞ'IN YAPTTIĞI TEKLİF

Norveçli hocanın menajeri İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüştü. Beşiktaş, Solskjaer'e 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.