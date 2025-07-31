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Spor

Ole Gunnar Solskjaer'den istifa sorusuna cevap!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı sonrası konuştu. Norveçli çalıştırıcı kendisine yöneltilen istifa sorusuna cevap verdi.

Haber Merkezi31 Temmuz 2025 Perşembe 23:31 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'den istifa sorusuna cevap!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SHAKHTAR TURU HAK ETTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Norveçli teknik adam, "İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı. Rakibimiz turu hak etti. Birkaç şans bulduk ikinci yarı ama olmadı. Shakhtar'ın Avrupa Ligi'nde çok daha üst yerlere geleceğini düşünüyorum." dedi.

"İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY İSTİKRAR"

"Geleceğiniz ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Solskjaer, "Biz maceraya başladık. Daha yeni şu anda bu sezona başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Son 4-5 yılda Beşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar." cevabını verdi.

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