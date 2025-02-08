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Spor

Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçı öncesi açıklama yaptı. Tecrübeli hoca transfer hakkında da konuştu.

Haber Merkezi8 Şubat 2025 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hava durumu ile ilgili konuşan Solskjaer, "İstanbul'da da kar vardı. Kolay değildi antrenman yapmak. Enerjimiz var. Bazı oyuncularımız kupada dinlendi. Enerjik ve taze bir takımla çıkacağız bugün." dedi.

"SİVASSPOR'U İZLEDİK"

Sivasspor'u izlediklerini söyleyen deneyimli hoca, "Rakibimizin çok maçını izledik. Ama kendimizi değerlendirirsek, kendi sahamızda çok top kaybediyoruz. Bugün bunu yapmamalıyız. Orta sahada Gedson ve Alex var. Tekniği yüksek oyuncular olduğu için oyunu ve topu kontrol edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer ile ilgili konuşan Solskjaer, "Orta sahada eksiğimiz var. 3 oyuncu ayrıldı. 1 ya da 2 oyuncu getirmemiz lazım. Kış transfer döneminde bunlar zor olabiliyor. Kısa vadede ihtiyacımız var ama uzun vadeyi de düşünmeliyiz. Kesinlikle 1 oyuncu getireceğiz ama umarım 2 oyuncu getirebiliriz." sözlerini de sarf etti.

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