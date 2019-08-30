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Oleg Petrov: ''Falcao ile konuştum!''

Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, Radamel Falcao hakkında gelen soruları yanıtladı.

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AS Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, Radamel Falcao konusunda açıklama yaptı.
 
Petrov, Falcao'nun geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Konuşmak için henüz erken. Her şey mümkün. Gelecekte ne olur bilemiyorum. Ancak, bir önceki konuşmamıza göre çok az değişiklik oldu. Falcao ile konuştum. Teknik direktör Jardim ile konuştum. Falcao'nun isteklerini anlıyorum ama ben de bu kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım." yanıtını verdi.
 
"HALA İKİ GÜN VAR"
 
Falcao'nun gitmesi durumunda yeni bir forvet alıp almayacakalrına dair gelen soruyu ise Petrov, "Hücum için diğer çözümler üzerinde duruyoruz. Şu an yapılmış bir anlaşmamız yok. Önümüzde hala iki gün var. Fakat kolay değil. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor." sözleriyle cevapladı.
 
"ICARDI, DOĞRU OLMAZ..."
 
Mauro Icardi sorusunu ise Monaco Başkanvekili, "Şu anda yorum yapmam doğru olmaz." diyerek kısa bir cümleyle yanıtladı.

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