Oleksandr Karavaev Fenerbahçe taraftarını unutamıyor

15 Şubat 2022 Salı 11:56 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:56

Ukrayna Premier Ligi'nde devre arasına girilirken, Dinamo Kiev ikinci yarıya hazırlanmak için Antalya'da kamp yapıyor. Ukrayna temsilcisinin 2017 yılı ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forma giyen sağ bek oyuncusu Oleksandr Karavaev, "Yaklaşık 12 yıldır Türkiye'ye kamplara geliyorum, artık kendi evim gibi. Fenerbahçe'de de oynadım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Fenerbahçe'nin çok güzel taraftar kitlesi var. Bana bunu hissettirdiler. Her zaman Türkiye'de oynamayı çok sevmişimdir. Olursa gene oynarım" dedi.

'ŞAMPİYONLUĞA, LİDERLİĞE OYNUYORUZ'

Antalya'da sahalardaki ve otellerdeki şartların çok güzel olduğunu belirten Oleksandr Karavaev, DHA'ya verdiği özel röportajda "Çok güzel zaman geçiriyoruz. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda gideceğiz. Umarım orada da güzel sonuçlar alacağız, sonuçta şampiyonluğa liderliğe oynuyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel hizmet veriyorlar. Bütün Ukrayna'daki takımların hemen hemen hepsi buraya kamplara şartlar iyi olduğu için geliyor" diye konuştu.

ANTRENMANDA FISKİYE ŞAŞKINLIĞI

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun yönettiği antrenman sırasında sahadaki fıskiyeler açıldı. Çalışma esnasında ıslanan oyuncular bir anda şaşkınlık yaşadı. Lucescu görevlilere uyarıda bulunarak, fıskiyeleri kapattırdı. Fıskiyelerin kapanmasıyla antrenman hız kesmeden devam etti