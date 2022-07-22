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Spor

Oleksandr Zinchenko, Arsenal'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester City'de forma giyen Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna kattı.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 20:34 - Güncelleme:
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Arsenal, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'yu renklerine bağladı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Manchester City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2016 yılında transfer olduğu Manchester City ile 128 maça çıkan Zinchenko, iki gol attı.

Ukraynalı futbolcu, Manchester ekibiyle dördü Premier Lig olmak üzere 10 kupa sevinci yaşadı.

Oleksandr Zinchenko, Manchester City'nin yanı sıra geçmişte PSV Eindhoven ve Ufa'da da forma giydi. 25 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

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