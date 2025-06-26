Oleksandr Zinchenko için ayrılık kapıda

Oleksandr Zinchenko'nun Arsenal kariyeri sona yaklaşıyor. İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın haberine göre 27 yaşındaki Ukraynalı sol bek, artık teknik direktör Mikel Arteta'nın gelecek planlarında yer almıyor. Bu gelişmeyle birlikte Zinchenko'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla Premier League'de 20 maça çıkan Zinchenko, zaman zaman yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarsız bir grafik çizmişti. Sol bekte alternatiflerin çoğalması da oyuncunun gözden düşmesine yol açtı.

Deneyimli oyuncuya daha önce AC Milan, Atletico Madrid ve Everton gibi kulüplerin ilgi gösterdiği biliniyor. Arsenal'in bonservis beklentisi henüz açıklanmazken, transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.