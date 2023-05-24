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Spor

Olimpia Milano, Darius Thompson'ı istiyor

İtalyan ekibi Olimpia Milano, gelecek sezon guard pozisyonu için Daruis Thompson'ı kadrosuna katmak istiyor.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
Olimpia Milano, Darius Thompson'ı istiyor
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THY Euroleague'de sezonu play off dışı kalarak kapatan Olimpia Milano gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

İtalyan basınında geçen haberlere göre Milano, önümüzdeki sezon Baskonia'nın oyun kurucusu Darius Thompson'ı kadrosunda görmek istiyor.

Yapılan haberde, Shabazz Napier ile yolları ayırmayı planlayan Olimpia Milano, rotasını Baskonialı Darius Thompson'a çevirdi. Amerikalı oyun kurucunun gelişimini dikkatle takip edildiğini ve transfer etmeyi hedeflendiği vurgulandı.

Darius Thompson Baskonia formasıyla bu sezon THY Euroleague'de 12.6 sayı, 3.2 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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