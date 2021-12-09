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  • Olimpik Marsilya maçında çıkan olay nedeniyle Olimpik Lyon'un bir puanı silinecek
Spor

Olimpik Marsilya maçında çıkan olay nedeniyle Olimpik Lyon'un bir puanı silinecek

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşmada çıkan olay nedeniyle ev sahibi takımın bir puanı silinmesine ve müsabakanın seyircisiz yeniden oynanmasına karar verildi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 07:26 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 07:26
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Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, Lyon takımının taraftarının Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'e şişe atmasının ardından hakem kararıyla oynanmayan karşılaşmaya ilişkin cezalarını açıkladı.

Buna göre Lyon'un bir puanı silinecek ve Lyon-Marsilya maçı seyircisiz yeniden yapılacak.

Ligin 14. haftasında 21 Kasım'da oynanan karşılaşmada Lyon taraftarı, korner kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına bir su şişesi fırlatmıştı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabilmişti. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya ve karşılaşmanın oynanmamasına karar vermişti.

Payet'e şişe atan taraftara 6 ay tecilli hapis cezası verilmişti.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

  • Olimpik Marsilya
  • Olimpik Lyon
  • Puan cezası

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