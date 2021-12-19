Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maç Rumen basınında da geniş bir şekilde yer aldı. Çıkan haberlerde sarı kırmızılı takımın Rumen oyuncuları Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın performansları değerlendirildi.
Pro Sport Gazetesi, Süper Lig'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Galatasaray'ın, Cicaldau'nun başarılı performansı sayesinde 1 puanı alabildiğini belirterek, "Galatasaray'ı yeni bir utançtan kurtaran Alexandru Cicaldau'dan harika bir asist" başlığını kullandı.
"Galatasaray, Türkiye'de yeni bir başarısızlığın eşiğindeydi ancak Cicaldau bir asist yaptı ve Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Rumen milli oyuncu 87. dakikada köşeden ortaladı ve Mostafa Mohamed golü bulmayı başardı." ifadelerinin kullanıldığı haberde, Cicaldau'nun koronavirüse yakalandıktan sonra zor bir dönemden geçtiği ancak başarılı orta sahanın Türkiye'de neler yapabileceğini bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.
Gazete ayrıca Cicaldau ile birlikte ilk 11'de yer alan Olimpiu Morutan'ın da bütünleştirici bir performans sergilediği yorumunu yaptı ve 22 yaşındaki oyuncunun son dakikada sarı kırmızılı takıma kazandırdığı frikikten vatandaşının yararlanamadığı belirtildi.
Bu arada haberde bir de transfer iddiasına yer verilerek, Cicaldau ve Morutan'dan sonra Galatasaray'ın bir Rumen futbolcuyu daha kadrosuna katabileceği ileri sürüldü. İtalya 2. Ligi takımı Parma'da forma giyen Dennis Man'in sarı kırmızılı takımın, ocak ayındaki ana hedefi olacağı vurgulandı.
Sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Parma'da 11 resmi maça çıktı ve 2 gol attı. Dennis Man'in İtalyan takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Star.com.tr