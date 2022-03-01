Olimpiu Morutan depremi! Romanya onu konuşuyor

Star Gazetesi 1 Mart 2022 Salı 22:52 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:45

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Olimpiu Morutan'ı Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçın kadrosuna almamıştı. Torrent'in Olimpiu Morutan'ı yetersiz bulduğu ve Rumen oyuncunun sezon sonu kiralık olarak daha fazla süre alabileceği bir takıma gönderileceği öne sürüldü.

OLIMPIU MORUTAN, TORRENT'IN GÖZÜNE GİREMEDİ

Romanya basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın büyük umutlarla geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, yeni hocası Domenec Torrent'in gözüne bir türlü giremedi. Teknik adamın yetersiz bulduğu Morutan'ın sezon sonu kiralık olarak gönderilecek.

MORUTAN'IN GALATASARAY'A MALİYETİ

Sarı-kırmızılılar, Olimpiu Morutan'ı geçtiğimiz yaz Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'den 4.10 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna katmıştı. Romanya basınında Rumen oyuncunun Galatasaray'a toplam maliyetinin Avrupa Ligi bonuslarıyla birlikte yaklaşık 7 milyon euro olduğu belirtildi.

GALATASARAY KARNESİ

22 yaşındaki genç oyuncu sarı-kırmızılı formayla 28 maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. Morutan, 28 karşılaşmada takımına 3 gol ve 5 asistle katkıda bulunabildi.