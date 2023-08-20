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Spor

Olimpiu Morutan, Galatasaray'a veda etti! İşte yeni takımı

Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekibi Ankaragücü, sarı-kırmızılı ekipten Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar.

20 Ağustos 2023 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Olimpiu Morutan, Galatasaray'a veda etti! İşte yeni takımı
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Başkent temsilcisi, Galatasaray'da varlık gösteremeyen Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle transfer etti.

Ankaragücü, Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ile kısa süre içinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

OLIMPIU MORUTAN, ANKARA'DA

Galatasaray ile her konuda anlaşan Süper Lig ekibi, oyuncuyu Ankara'ya davet etmişti.

Başkent'te sözleşme görüşmelerini sürdüren Olimpiu Morutan ve Ankaragücü transferi imza aşamasına getirdi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VAR

Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var.

Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'ın ayrılığı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımda tutunamayan Morutan, geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Pisa'da kiralaık olarak geçirmişti.

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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