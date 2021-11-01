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Spor

Olimpiu Morutan, gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, ligde 3. golünü Gaziantep FK'ya attı.

1 Kasım 2021 Pazartesi 00:44 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 00:44
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Galatasaray'ın, Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği mücadelede Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Süper Lig'de bu sezon 3. kez ağları havalandırdı.

Sezon başında Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen Morutan, daha önce Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez topu filelere gönderdi.

SAHASINDA SON 3 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda çıktığı son 3 maçta Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti.

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