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Spor

Cim-bom KAP'a bildirdi! Olimpiu Morutan, resmen MKE Ankaragücü'nde

Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sarı-kırmızılı ekipten Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

20 Ağustos 2023 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Cim-bom KAP'a bildirdi! Olimpiu Morutan, resmen MKE Ankaragücü'nde
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Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu.

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı. İşte sarı-kırmızılıların, Olimpiu Morutan için yaptığı KAP bildirimi;

Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 eurodan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını şirketimize ödeyecektir.

Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3.000.000 euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Başkent temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımda tutunamayan Morutan, geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Pisa'da kiralaık olarak geçirmişti.

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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