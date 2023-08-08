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Spor

Olimpiu Morutan'a İtalya'dan teklif

İtalyan ekibi Palermo, Galatasaray'ın genç oyuncusu Olimpiu Morutan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

8 Ağustos 2023 Salı 21:30 - Güncelleme:
Olimpiu Morutan'a İtalya'dan teklif
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Galatasaray'ın kiralama kararı aldığı Olimpiu Morutan için yeni bir iddia gündeme geldi.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Serie B ekibi Palermo, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kiralamak istiyor.

G.SARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Habere göre, sarı kırmızılıların oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanmasına sıcak baktığı ve 6 milyon euroluk bir rakam belirlediği belirtildi.

OYUNCUYU NEFTCİ BAKÜ DE İSTİYOR!

Oyuncu ile ayrıca Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün de ilgilendiği ifade edildi.

Morutan'ın adı Süper Lig'den birçok ekip ve Suudi Arabistan'dan da bir takımla anılmıştı.

Galatasaray'ın 2021 yılında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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