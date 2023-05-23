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Spor

Olimpiu Morutan'a talip var!

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiraladığı yıldız oyuncusu Olimpiu Morutan için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Rumen ekibi Steua Bükreş'in, başarılı oyuncuyu gelecek sezon için kiralamak istediği öğrenildi.

23 Mayıs 2023 Salı 18:39 - Güncelleme:
Olimpiu Morutan'a talip var!
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Romanya ligi ekibi Steaua Bükreş, Galatasaraylı oyuncu Olimpiu Morutan'ı kiralamak için harekete geçti.

Steaua Bükreş, Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'a talip oldu.

Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda kadroyu gençleştirme hedefiyle Steaua Bükreş'ten 4.1 milyon euro'ya satın aldığı Morutan, İtalya 2. liginde gösterdiği performansla dikkat çekti.

Steaua Bükreş ekibi eski oyuncusunu tekrar kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Rumen ekibinin Morutan'ı kiralamak istediği öğrenildi.

Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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