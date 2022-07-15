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  • Olimpiu Morutan'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor
Spor

Olimpiu Morutan'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor

Olimpiu Morutan, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalmıştı. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Olimpiu Morutan ile anlaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı iddia edildi. İşte detaylar...

15 Temmuz 2022 Cuma 22:58 - Güncelleme:
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Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan'ın yeni adresi belli oldu. Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılıların o bölgeye takviye yapması halinde Sivasspor'a gideceği ileri sürüldü.

RIZA ÇALIMBAY, OLIMPIU MORUTAN'I İSTİYOR

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak birkaç gün içinde belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

SİVASSPOR, MORUTAN İLE ANLAŞTI

Fanatik'in haberine göre ise; Olimpiu Morutan ile Sivasspor anlaştı. Galatasaray, o bölgeye takviye yapması halinde transfer resmiyet kazanacak.

GALATASARAY KARNESİ

Olimpiu Morutan geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1457 dakika süre aldı. 23 yaşındaki Rumen oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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