Olimpiyat şampiyonu boksör Khelif için tıbbi olarak erkek iddiası

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 66 kilo kadınlar boks kategorisinde altın madalya kazanan Cezayirli boksörü Imane Khelif ile ilgili olarak olimpiyatlar sırasında fiziksel görünüşü ve hissedilen güç farkı nedeniyle tartışmalar başlamıştı. ABD eski başkanı ve başkan adayı Donalp Trump'un da içinde yer aldığı pek çok ünlü isim de bu tartışmalara dahil olmuştu. Tüm bu tartışmalara rağmen Cezayirli boksörün kadınlar kategorisinde yarışmasına izin verilmesi, özellikle boksörün kadın kategorisinde yarışmasına karşı olan Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile sporcunun yarışmasına izin veren Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasında da ayrı bir tartışma ve gerginlik ortamı yaratmıştı.

2023 yılına kadar sorunsuz yarışan Khelif, 2023 Dünya Şampiyonası finalinde vücudundaki yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle IBA tarafından aniden diskalifiye edilmişti.

Tartışmaların odağındaki Cezayirli boksörün, uygunluk durumuyla ilgili tartışmalar bu hafta yeniden dünya basının gündemine geldi. Farklı yayın kuruluşlardaki haberlere göre, Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia'nın eriştiği iddia edilen tıbbi raporlar Khelif'in "testisleri" olduğunu doğruladı. Fransız gazeteci tarafından elde edilen ve kamuoyuna yansıyan rapora göre, Khelif'in XY kromozomları bulunuyor.

Diğer taraftan raporda Khelif'in genetik olarak erkeklerde bulunan bir cinsel gelişim bozukluğu olan 5-alfa redüktaz eksikliğinden etkilendiği belirtiliyor. Sızdırılan tıbbi raporların, Paris'teki Kremlin-Bicetre Hastanesi ile Cezayir'deki Mohamed Lamine Debaghine Hastanesi arasındaki bir iş birliği yoluyla Haziran 2023'te hazırlandığı bildirildi. Paris Olimpiyatları öncesi hazırlandığı iddia edilen raporun neden bugüne karşı saklı kaldığı ise ayrı bir tartışma yaratmış durumda. Bu konuda ise Cezayirli yetkililerin rapor sonuçlarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve dünya spor kamuoyundan gizlediği de ayrı bir iddia olarak ortaya atıldı.