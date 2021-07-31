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Spor

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Bugün altın madalya aldım, çok mutluyum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bireysel erkekler klasik yay kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, kendisine destek olan ve mesaj yollayan herkese teşekkür etti.

DHA31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:18 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:18
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Klasik yay erkekler finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olan ve okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandıran Mete Gazoz, kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bu gururu yaşattığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Bugün altın madalya aldım, çok mutluyum. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Her yerden bana desteklerini ileten, sevgi ve mutluluk mesajları gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini okumam zaman alacak ama hepsini okuyup cevap vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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