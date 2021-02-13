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Spor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Taha Akgül, spor müşavirliğine atandı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine atandı.

DHA13 Şubat 2021 Cumartesi 18:17 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül getirildi.

Toplam 7 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu ile serbest stilde Türkiye'nin en başarılı güreşçisi olan 31 yaşındaki Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize altın madalya kazandırmıştı.

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