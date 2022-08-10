İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2022 Çarşamba / 13 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9608
  • EURO
    18,3409
  • ALTIN
    1033.25
  • BIST100
    2786.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oliver Kemen ve Joseph Attamah İstanbulspor maçında yok
Spor

Oliver Kemen ve Joseph Attamah İstanbulspor maçında yok

Yukatel Kayserispor'da Oliver Kemen ile Joseph Attamah, İstanbulspor maçında da görev alamayacak.

IHA10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sakatlıkları bulunan Oliver Kemen ile Joseph Attamah'ın Beşiktaş maçından sonra İstanbulspor maçında da görev alamayacağı duyuruldu.

Kayserispor kulübünden yapılan sağlık bilgilendirmesinde, "Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma meydana gelen Oliver Kemen'in tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Sol diz petallar tendonundaki kronik tendinozis ve kısmi yırtık nedeniyle enjeksiyon tedavisini yapılacak olan Joseph Attamah 4 hafta takımdan uzak kalacaktır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.