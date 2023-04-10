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Spor

Olivier Giroud, Milan ile 1 yıllık sözleşme imzalıyor

Milan'ın Fransız golcüsü Olivier Giroud'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Tecrübeli golcü ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağını iddia edildi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Olivier Giroud, Milan ile 1 yıllık sözleşme imzalıyor
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Milan'ın, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Olivier Giroud ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.

Fransız forvet oyuncusunun, kulübün önerdiği tüm şartları kabul ettiği belirtilirken, Milan'ın 36 yaşındaki futbolcuya kısa vadeli bir sözleşme teklifi yaptığı açıklandı.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre, önümüzdeki günlerde Fransız forvetin 1 yıllık mukaveleyi imzalayacağı aktarıldı. Giroud'nun yıllık net 3.5 milyon euroya yakın maaş alacağı ifade edildi.

Ayrıca haberde ara transfer döneminde Everton'ın Olivier Giroud ile ilgilendiği ancak Fransız santrforun Milan'da kalmak istediği belirtildi.

Giroud bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 12 gol atıp, 6 asistlik katkı sağladı.

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