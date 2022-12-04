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Spor

Olivier Giroud: Thierry Henry'i geçmek çocukluk hayalimdi

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Polonya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen Fransa'da Olivier Giroud, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Aralık 2022 Pazar 22:11 - Güncelleme:
Olivier Giroud: Thierry Henry'i geçmek çocukluk hayalimdi
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Fransa Milli Takım tarihinin en golcüsü olan Olivier Giroud, Polonya'yı 3-1 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Thierry Henry'nin elinden aldığı rekorla ilgili konuşan Giroud, "Thierry Henry'i geçmek çocukluk hayalimdi, gerçekleştirdim. Şimdi de bu Dünya Kupası'nı kazanmayı her şeyden çok istiyorum." dedi.

Giroud, "Hikayemiz devam ediyor. Soyunma odasında tek ve bir bütünüz. Çok mutluyuz ama gidecek uzun bir yolumuz var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

FRANSA'NIN EN GOLCÜSÜ GIROUD

Fransa'yı Polonya karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Olivier Giroud, 'Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu' unvanının sahibi oldu.

Bu karşılaşma öncesinde Thierry Henry ile birlikte 51'er golü bulunan Giroud, gol sayısını 52'ye yükseltti ve bu alanda zirvenin tek sahibi oldu.

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