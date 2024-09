Başakşehir'in Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, çalışmaya inan bir takım olduklarını belirterek, "Biz ses etmeden galip gelerek devam etmek istiyoruz. Biz çalışmaya inanan bir takımız. Başakşehir olarak çalışmaktan beslenen bir takımız. Hayatta hiçbir zaman bir limit yok. Dinine ve inancına çok bağlı bir insanım. Limitin de olmadığı biz yaratandan olduğunu biliyoruz" dedi.

RAMS Başakşehir'in Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, yeni sezondaki hedefler, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve takım hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Kemen, "Zaten bu sonuçlardan da belli oluyor. Bütün takım için iyi bir kamp süreci oldu. Hocamız ve ekibi bize bütün prensiplerden bahsetti. Kesinlikle iyi bir kamp olduğunu söyleyebilirim. Zaten Avrupa ve lig maçlarında bunu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asıl amacımız benim ne yaptığımdan çok Başakşehir'in kazanmasıdır"

Sezona 2 gol, 3 asist ile başladığı hatırlatan Olivier Kemen, "Bireysel olarak kendime herhangi bir limit koymuyorum. Biz burada kolektif bir oyun oynuyoruz. Kolektif bir yapının içerisindeyiz. Çok iyi bir kulüpteyiz. Kendi oluşumu içerisinde her şeyin güzel olduğu bir kulüpteyiz. Ben kendi adıma en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunun örneği Antalyaspor maçı olsun, burada galibiyeti alıp ve sonrasında hemen unuttuk. Bundan sonraki karşılaşmayı düşünüyoruz. Bir sonraki karşılaşmada nasıl galip gelebiliriz, kolektif olarak hemen ona odaklanıyoruz. Çok fazla goller atmak, asistler yapmak istiyorum ama asıl amacımız benim ne yaptığımdan çok Başakşehir'in kazanmasıdır" şeklinde konuştu.

Arka arkaya çok fazla maç oynayacaklarını ancak kamp sürecinde iyi dinlendiklerini söyleyen Kamerunlu futbolcu, "Gerçekten çok fazla maç olacak arka arkaya maçlar oynayacağız. Milli arada iyi dinlendiğimizi düşünüyorum. İyi de çalıştık. Bu hafta 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim tamamen düşüncemiz galip gelmek. Arka arkaya galibiyet almak ve sonrasında bu kazanan mantaliteyi aynı şekilde devam ettirip seri halde kazanıp nereye gidiyoruz ona bakacağız" dedi.

"Çağdaş Atan'ın beni çok geliştirdiğini düşünüyorum"

Teknik Direktör Çağdaş Atan ile teknik ekibinin oyun anlayışının kendisine nasıl fayda sağladığının sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Konuşmama gülerek başladım çünkü bu konuyu menajerimle konuştuk. Felsefe olarak aramızda konuştuğumuzda, sana ne katıyor, neler veriyor konularına da değindik. Çağdaş hoca, futbola beni çok iten birisi. Onun için gülüyorum. Kendisi ve ekibi çalışmayı çok seven insanlar. Bana bu konuda artıları, katkıları oluyor. Kendisiyle bireysel bir bağımız var. Beraber yaptığımız konuşmaların hepsinde beni daha yukarı çekebilmek için bana sürekli bir şeyler katıyor. Onunla beraber büyüdüğümü görüyorum. Pozisyon alma olarak çok fazla artısının olduğunu düşünüyorum. Çok fazla geliştirdiğini düşünüyorum. Genç oyuncu olduğumda tamamen farklıydım. Çok fazla çalıştıkları için hocamızı ve teknik ekibi çılgın gibi görüyoruz. Çalışma çok seven ve çok fazla futbolun içerisinde olan insanlar" diye cevap verdi.

"Aile ortamının olması bize iyi hissettiriyor"

Avrupa kupalarından mücadelede etmenin Başakşehir için bir alışkanlık olduğunu ifade eden Olivier Kemen, "Ben buraya imza atmaya geldiğimde Sportif Direktörümüz Murat Bey, kendisinin bana söylediği gibi Başakşehir'in genlerinde kesinlikle Avrupa kupalarında oynamak ve mücadele etmek var. Bunun bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Bu tabii maçları kazanmaktan geçiyor. Benim yapmam gereken takımın sürekli maçları kazanmasını sağlamak. Sürekli Avrupa kupalarına katılan bir takım varsa bunun dışına çıkaran oyuncu grubundan olmak değil de aynı yolunda devam ettiren oyunculardan olmak istiyorum. Dün bir oğlum oldu, kulüpten arayanlar ve herkesin o bağı sağlaması, seni sadece sportif anlamda değil o aile ortamının olması bize burada gerçekten iyi hissettiriyor. En iyi şekilde olmamızı sağlıyor" diye konuştu.

"Başakşehir'e katılarak doğru bir karar verdiğimi görüyoruz"

Başakşehir'e imza atmasının doğru karar olduğunun göstergesinin performansından belli olduğunu söyleyen Kemen, "Sonuçları gördüğümüzde doğru bir karar verdiğimi görüyoruz. Kayseri'de beni çok seven taraftarlar vardı aslında ama kulüpte olan bazı şeylerden dolayı gerçekleri göremiyorlardı bazen. Bu da benim içinde bir ceza oluyordu. Şimdi burada maçları kazanıyoruz. Kazanarak gidiyoruz. Kazanamadığımız zaman ise tekrardan çalışıp bizim objektifimiz kazanmak olduğu için o şekilde kendimizi veriyoruz. Burada kendimi iyi hissediyorum. Aile ortamı, evde gibi hissediyorum. Burada olmaktan mutluyum" açıklamasında bulundu.

"Aboubakar için en iyisini diliyorum"

Vatandaşı Vincent Aboubakar'ın, Hatayspor'a transferiyle ilgili ise 28 yaşındaki futbolcu, "Oraya gideceğini bilmiyordum. Bende herkes gibi sonradan öğrendim. Benim için Beşiktaş efsanelerinden diye düşünüyorum. Aldığı şampiyonluk olsun, orada attığı goller olsun verdiği katkılarla oldukça iyi işler yaptı. Hatayspor için oldukça iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. En iyisini diliyorum. Orada iyi işler yapmasını, goller atmasını istiyorum. Kamerunlu iki arkadaş olarak, kendi vatandaşımın iyi işler yapmasını isterim. Başarılı olmalarını isterim. Başakşehir hariç tabii, Başakşehir'e karşı gol atmasını istemem. Bize karşı atmasın yani" ifadelerini kullandı.

"Ses etmeden galip gelerek devam etmek istiyoruz"

Büyük kulüplerinden her zaman lige her anlamda değer kattığını vurgulayan Olivier Kemen, "Ülke ve lig için böyle büyük takımların olması her zaman iyidir. Bu sene herkesin savaşa hazır olduğunu söyleyebilirim. Bana göre Galatasaray büyük bir takım gerçekten. Her zaman böyle bir gücü olan bir takım. Hep bir sezon başında favori başlıyor gibi oluyorlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da iyi olduğunu söyleyebilirim. Başakşehir olarak biz de hazırız. 6 ay sonra bu soruyu sorabilirsiniz. Bence o zamanlar geldiğinde bir bakalım. Biz ses etmeden galip gelerek devam etmek istiyoruz. Biz çalışmaya inanan bir takımız. Başakşehir olarak çalışmaktan beslenen bir takımız. Hayatta hiçbir zaman bir limit yok. Dinine ve inancına çok bağlı bir insanım. Limitin de olmadığı biz yaratandan olduğunu biliyoruz. Asla her maçı kazanmak isterim. Kupa kazanmak ister misin sorusuna ise kesinlikle kupa kazanmak isterim" değerlendirmesinde bulundu.

"Takım içerisinde iyi bir arkadaşlık ortamı var"

Kulüp içerisinde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten, sosyal hayatında ise ailesine zaman ayırmaktan keyif aldığından bahseden Kemen, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi bireysel hayatımda ailem ve çocuklarımla vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. Hep beraber yemek yiyoruz. İbadet ediyoruz, yemek hazırlamayı da çok seviyoruz. Kendimi özel hayatımda biraz futboldan uzak tutuyorum. Aile ile birlikte geçirdiğim vakitten çok keyif alıyorum. Kulüp içerisinde geçirdiğimiz vakitle ilgili ise efsane diyebilirim. Bu kart oyunları olsun, FIFA oynamak olsun. Hep birlikte toplanıp eğlenilmesi bizim için hep bir artı olduğunu düşünüyoruz. Bundan keyifte alıyoruz. Kazanan takım, kaybeden takımla dalga geçiyor, onları kızdırıyoruz. İyi bir arkadaşlık ortamımız olduğunu söyleyebilirim."

"Gol krallığında takım arkadaşlarımın olması daha çok hoşuma gider"

Süper Lig'deki gol krallığıyla ilgili soruya ise Kamerunlu futbolcu, "Süper Lig'de bir çok yıldız ismin mücadele edeceğin Güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Başakşehir'e karşı atmamalarını diliyorum. Fazla iyi isim var, birçok kaliteli isim var. Olsun ama bizden çıksın isterim. Piatek olsun, Serdar olsun, Figueiredo olsun, Deniz'in atması benim daha çok hoşuma gider" dedi.

"Konferans Ligi'nde kaliteli bir grupta mücadele edeceğiz"

Konferans Ligi'nde kaliteli takımlara karşı mücadele edeceklerini ifade eden Kemen, "Konferans Ligi'nde oynayacağımız takımlarla ilgili analizleri teknik ekibimiz çalışmalarını yapıyordur. Maç takvimi yaklaşınca öğreneceğiz. Bu konuyla alakalı analizleri öğrenip, rakip takımlara değineceğiz. Avrupa olmak gerçekten çok güzel. İyi takımlara karşı oynayacağız. Kaliteli bir grup oldu. Çok fazla tanınan takımda olduğunu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz ligde olanla aynı ve kazanmak. Çalışıp devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Olivier Kemen'e göre Başakşehir takımının enleri şu şekilde:

En iyi giyinen: İlk başta kimi söyleyebilirim diye düşündüm ama Deniz Türüç

En komik futbolcu: İki kişiyiz. Ben ve Opoku

En sessiz futbolcu: Leo Duarte, çok fazla konuşmuyor ama konuştuğu zamanda önemli şeyler söylüyor

En fotojenik futbolcu: Onur Ergün

Sosyal medyada en fazla vakit geçiren futbolcu: Bütün genç futbolcuları söyleyebilirim. Telefon ellerinde sürekli. Ben kendim ilgilenmiyorum sosyal medyam ile başka birisi ilgileniyor. Gençleri sürekli ellerinde telefonuyla görebiliyorsun

En çok uyuyan futbolcu: Dinlenmede dahil buna. Kendimi söyleyeyim. Opoku benim ismimi vermeden ben hemen kendimi söyleyeyim

En yetenekli futbolcu: Genç kalecimiz Deniz Dilmen. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim

En centilmen futbolcu: Onur Ergün derim. Herkes için kendisini feda eder sahada. Leo Durate'yi de söyleyebilirim

En çok yemek yiyen futbolcu: Opoku, Opoku, Opoku

En çalışkan futbolcu: Şöyle söyleyebilirim. Bir grup var her gün fitness yapıyor. Çok fazla isim olduğu için. Ben o grubun içerisindeyim. Opoku da o listenin içerisinde. Miguel Crespo'yu da söyleyebilirim, Davidson'u da aynı şekilde, Lucas Lima da var, hatta birinci Lima

En sert futbolcu: Bu konuda bir savaş var tabii. En sert mi? Ousseynou Ba. Çok dikkat Ousseynou Ba geliyor