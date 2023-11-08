Olivier Kemen siftah yaptı

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelede sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü ise Olivier Kemen kaydetti. Alanyaspor maçında yedek başlayan ve karşılaşmanın 60. dakikasında Carlos Mane'nin yerine oyuna dahil olan Olivier Kemen, 64. dakikada kafa ile topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Kemen, maç sonu galibiyeti sarı kırmızılı taraftar ile kutladı.

Geride kalan 11. hafta sonunda 8 maçta forma giyen Olivier Kemen, 1 gol kaydetti.