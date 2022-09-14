İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2022 Çarşamba / 18 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2558
  • EURO
    18,2057
  • ALTIN
    998.3
  • BIST100
    3392.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olivier Kemen'den Hatayspor açıklaması
Spor

Olivier Kemen'den Hatayspor açıklaması

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Olivier Kemen, Hatay deplasmanında zorlu bir maç oynayacaklarını dile getirerek kazanmak istediklerini söyledi.

IHA14 Eylül 2022 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Yukatel Kayserispor'un Fransız futbolcusu Olivier Kemen, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında iyi bir oyun oynayarak haklı bir galibiyet aldıklarını belirtti. Aynı başarıyı Hatay deplasmanında da sürdürmek istediklerini söyleyen Kemen, Hatay deplasmanında zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Hatay güçlü bir rakip. zor bir maç olacak. Zorlu müsabaka oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız" dedi.

Performansı ile ilgili de konuşan Kemen, "Yavaş yavaş daha iyi oluyorum. Son bir haftadır yüzde yüz çalışıyorum. Bunu da çok endişe etmiyorum. Kolektif bir takımız. Birimizin eksikliğini bir diğerimiz dolduruyor" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.