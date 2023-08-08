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Spor

Olivier Ntcham, Samsun'a geldi

Süper Lig ekibi Samsunspor'un, Swansea City'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Olivier Ntcham, Samsun'a geldi.

8 Ağustos 2023 Salı 18:44 - Güncelleme:
Olivier Ntcham, Samsun'a geldi
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Dün akşam saatlerinde İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde 3 yıllık sözleşmeye imza atan Ntcham, bugün Çarşamba Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samsunspor hakkında Youssef Bennasser'den bilgi aldığını söyleyen Ntcham, 'Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim' dedi.

NTCHAM: BURAYA KATKI VERMEYE GELDİM

Samsunsporlu taraftarlarla buluşmayı dört gözle beklediğini söyleyen Ntcham, 'Buraya katkı vermeye geldim. İnşallah bunu da başaracağız. Evimi bulmam yerleşmem gerekiyor. Dinlenmem gerekiyor. Ondan sonra en kısa sürede sahaya odaklanacağım. Bende dört gözle bekliyorum. Gerek kulübü, gerek taraftarımızı, gerek stadyumumuzda onların önünde maç oynamayı dört gözle bekliyorum. Youssef Bennasser ile konuştum Gerek kulübün imkanları olsun, gerek stadyum olsun, gerek taraftarımız olsun onlarla ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben de ondan dolayı buraya geldim. Öncelikle çok büyük bir kulübe geldim ve çok büyük bir ligde olduğumuz içinde mutluyum. Çok büyük oyuncular barındıran bir lig' diye konuştu.

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