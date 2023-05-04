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Spor

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas: Son bölümde Sloukas'ın üçlüğüyle maçı kazandık

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 1 sayı farkla mağlup eden Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas maç sonu açıklamalarda bulundu.

4 Mayıs 2023 Perşembe 01:03 - Güncelleme:
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas: Son bölümde Sloukas'ın üçlüğüyle maçı kazandık
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Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko'yu 72-71 yendikleri maçın ardından seyir keyfi yüksek bir maç olduğunu belirterek, "Müthiş bir maçtı. Fenerbahçe çok iyi başladı. Hücumda çok sayıda atış bulmamıza rağmen 3 sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle oynadık. Son bölümde Guduric'in basketine Sloukas'ın üçlüğüyle yanıt verdik ve maçı kazandık. Pire'de bazı hatalarımız vardı. Ribauntları düzelttik. Baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde." diye konuştu.

Yunan başantrenör, bu maçın analizini yaparak eksikleri belirleyip 5 Mayıs Cuma günü kazanmayı ve Dörtlü Final'e yükselmeyi istediklerini kaydetti.

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