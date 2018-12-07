Olympiakos bu sefer de Soldado için gelecek

Fenerbahçe'de bu sezon sakatlıklar ve son olarak aldığı ceza nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Roberto Soldado'ya sürpriz bir talip çıktı.

Bu sezon sarı-lacivertli ekibin formasıyla sadece 155 dakika süre alabilen Soldado, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un gündemine geldi.

PAOK ile şampiyonluk mücadelesi veren Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins devre arasında bir forvet transferi yapılmasını istedi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Portekizli teknik adamın yönetim sunduğu listede iki oyuncu yer alıyor. Bu isimlerden biri Fenerbahçe forması giyen Roberto Soldado, diğeri ise bonservisi Norwich City'de olan Nelson Oliveira...

Yunanistan temsilcisinin iki oyuncu için de Ocak ayında nabız yoklaması bekleniyor.

33 yaşındaki Roberto Soldado'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.