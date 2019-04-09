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Olympiakos, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Konstantinos Fortounis'in sözleşmesini uzatıyor

Yunanistan ekibi Olympiakos, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Konstantinos Fortounis'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

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Konstantinos Fortounis için daha önceden 10 milyon euro bonservis ücreti belirleyen Olympiakos, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Yunan futbolcu için yeni bir hamle yapma hazırlığına girdi.

Yunanistan basınının haberine göre Olympiakos, sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenileyecek ve serbest kalma maddesi olarak 20 milyon euro belirleyecek.

ROMA DEVREYE GİRECEK

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Yunan 10 numara ile Serie A'dan Roma'nın ilgilendiği kaydediliyordu. Yunan basını, Konstantinos Fortounis'in oynamak istediği ligin Serie A olduğunu açıklamıştı.

Konstantinos Fortounis, bu sezon Olympiakos ile toplam 39 maça çıkmış ve 15 gol, 15 asist yaparak göz doldurmuştu.

(Sporx)

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