Olympiakos, Real Madrid'de ilk yenilgisini tattırdı
Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde Olympiacos, konuk ettiği Real Madrid'i 88-83 mağlup etti ve rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde Yunan devi Olympiacos, maça namağlup unvanıyla gelen Real Madrid'i konuk etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 52-41 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte 13-24'lük üstünlüğü yakalayan Real Madrid, son çeyreğe 65-65'lik skorla girmeyi başardı.
Son çeyreğe iyi başlayan Olympiacos, tekrar skor avantajını eline geçirirken son anlarda Real Madrid yakaladığı şansları değerlendiremedi ve karşılaşma 88-83 sona erdi.
Bu sonuçla Real Madrid, ilk yenilgisini alırken Olympiacos ise 5. galibiyetini elde etti.
Olympiacos'ta Nigel Williams-Goss 23 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarırken Vassilis Spanoulis 20, Janis Strelnieks 15 sayı üretti.
Real Madrid'de Jaycee Carroll 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Facundo Campazzo 14, Rudy Fernandez 12 sayıyla oynadı.
İŞTE MAÇIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ
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